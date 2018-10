Reddende engelen gezocht: het beroep van wegenwachter

Van een knelpuntberoep is nog niet echt sprake, maar toch wordt het jaar na jaar moeilijker om nieuwe wegenwachters te vinden. Aan de verloning zou het niet mogen liggen. Bovendien zijn wegenwachters steeds ‘onder de mensen’ en is er aan afwisseling geen gebrek. Gaël Van Beneden (32), al vijf jaar wegenwachter bij Touring, is dagelijks op de baan om autobestuurders met panne te helpen in West- en Oost-Vlaanderen.

Na zijn studies elektromechanica en een extra opleiding automechanica kon Gaël aan de slag als mekanieker in een garage. Ondanks een overstap naar nog een andere garage bleef het kriebelen en zocht hij naar een job met een combinatie van mechanica en omgang met mensen.

“In 2013 deed ik een spontane sollicitatie bij Touring. Op donderdag kon ik op gesprek, vrijdag legde ik proeven af en maandag startte mijn eerste werkdag. De winter stond voor de deur en de nood aan wegenwachters was hoog”, vertelt hij.

Stresserende omgeving

De hoofdtaken van een wegenwachter betreffen diagnose en controle van voertuigen. Een uitstekende technische kennis is essentieel, je moet van alle markten thuis zijn. De pannes kunnen van heel uiteenlopende aard zijn: van batterijen over banden, lichten en alternatoren tot een sleutel in een voertuig dat op slot is en elektrische of elektronische pannes.

Lukt het niet om de klant thuis te helpen, dan kan de wagen naar een garage gesleept worden voor verdere diagnose of herstelling. “Fysiek valt het soms zwaar, maar je moet vooral alert blijven”, weet Gaël. “Wegen zijn stresserende omgevingen, pech verhelpen aan de kant van de weg brengt de nodige risico’s met zich mee.”

Mensen op hun gemak stellen

Het sociale aspect is voor Gaël een belangrijke meerwaarde van zijn job. “Een panne is nooit gepland en valt altijd op een slecht moment. Bij aankomst zijn klanten soms gestresseerd of kwaad. Ik neem steeds de tijd om hen op hun gemak te stellen, zodat ze terug in hun comfortzone komen. Humor kan daarbij helpen, een grapje werkt vaak ontwapenend.”

Meedraaien in een organisatie waar mensen centraal staan, is voor Gaël een verrijking. “Vroeger was ik eerder verlegen en onzeker. Door het dagelijkse contact met klanten ben ik opengebloeid en voel ik me meer relaxed. Op dat vlak heeft mijn job als wegenwachter me echt vooruitgeholpen.”

Lees verder:

>

>

>