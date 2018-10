Na crash waarbij 20 mensen het leven lieten: eigenaar van limousine blijkt FBI-informant die terreur moest voorkomen

Het ongeval met een limousine in het Amerikaanse Schoharie, waarbij zaterdag twintig mensen om het leven kwamen, had vermeden kunnen worden. De limousine had zelfs nooit de openbare weg op gemogen: de chauffeur beschikte niet over de nodige licenties én het voertuig was enkele weken geleden nog afgekeurd na een veiligheidsinspectie. Ondertussen raakte ook bekend dat de eigenaar van het voertuig een FBI-informant was.

Zaterdagmiddag iets voor 14 uur (plaatselijke tijd). De bestuurder van een limousine kan niet stoppen voor een kruispunt in Schoharie (New York), rijdt in op enkele voetgangers en knalt uiteindelijk tegen een geparkeerde wagen. Twee voetgangers en alle achttien inzittenden van de limousine komen om het leven.

Uit onderzoek is gebleken dat het voertuig niet geslaagd was voor de meest recente veiligheidsinspectie in september en dat de chauffeur ook niet over de nodige licenties beschikte. Als de ordediensten het vervoerbedrijf - Prestige Limousine - wilden sluiten, bleek ook dat eigenaar Shahed Hussain een betaalde FBI-informant was die de agenten hielp op binnenlandse terreurdreigingen te onderzoeken.

Shahed Hussain, een Pakistaan, kwam in de jaren 90 naar de VS en vestigde zich in Albany, waar hij samen met zijn vrouw en twee zonen asiel verkreeg. In 2003 was hij aan de slag als tolk voor de overheid toen hij schuldig pleitte voor fraude. Hij had iemand helpen valsspelen bij zijn rijexamen. Om een gevangenisstraf te vermijden stemde Hussain ermee in om informant te worden. Zo hielp de 62-jarige de autoriteiten al bij het vatten van een eigenaar van een pizzawinkel en een imam, die allebei veroordeeld werden voor het witwassen en het helpen van een terreurbeweging. Beide mannen verklaarden later wel dat er sprake was van opgezet spel.

In 2009 hielp Hussain nog bij een operatie die leidde tot de veroordeling van vier verdachten die plannen zouden hebben gehad om synagogen op te blazen en vliegtuigen neer te halen. De man deed zich toen voor als een rijke vertegenwoordiger van een terreurbeweging uit Pakistan. Hij kreeg daarvoor enkele luxevoertuigen ter beschikking van de FBI. Volgens advocaten van de verdediging was Hussain echter een “meester in het manipuleren die enkele kleine garnalen in de val had gelokt en zo 96.000 dollar had verdiend”.

De FBI heeft voorlopig alle commentaar op de onthulling geweigerd.