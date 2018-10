Iconische villa van Marc Sleen verkocht

Hoeilaart - De villa van Marc Sleen, de geestelijke vader van stripfiguur Nero, is verkocht. Dat meldt nieuwssite Bruzz.be.

Marc Sleen woonde van 1955 tot zijn dood in 2016 in Villa ‘Le Clôs Fleuri’ in Hoeilaart, aan de rand van het Zoniënwoud. Hij werkte er dus maar liefst 217 scenario’s van Nero uit. Zijn weduwe Catharina Kochuyt wilde het huis verkopen omdat het te groot was voor haar alleen, maar wilde wel dat de villa uit de jaren ‘30 zou blijven bestaan en gerenoveerd worden.

Een handvol geïnteresseerden bood zich aan, de keuze is nu gevallen “op een koopster die het huis waardeert om zijn ligging en architectuur”, aldus Kristof Welleman van makelaar Architectenwoning. Het is niet bekend hoeveel de nieuwe eigenaar betaalt voor het huis, de initiële vraagprijs bedroeg 695.000 euro.

Foto: if