Hasseltse postbodes leggen spontaan het werk neer

Hasselt - Zo’n vijftig postbodes van Hasselt Mail in Ekkelgaarden (Hasselt) hebben dinsdagochtend spontaan het werk neergelegd uit protest tegen de te hoge werkdruk. De vakbonden zitten momenteel aan tafel met de Hasseltse directie van Bpost.

De Hasseltse postbodes deelden dinsdagochtend enkel de kranten uit. Ze leggen het werk neer omdat ze vinden dat de werkdruk te hoog is door de nieuwe dienstregeling die vorig jaar werd ingevoerd. “Er is de personeelsdruk en een te hoge werkdruk. De rondes zijn te zwaar, waardoor men in een vicieuze cirkel komt en geen mensen vindt die bij de post blijven”, zegt Cindy Mertens van ACV-Transcom. “Er zijn mensen die ontslag nemen of medisch gepensioneerd worden. Er is ook totale chaos in het kantoor: geen structuur, discipline of overzicht.”

Vooral de bezorging van pakjes blijkt voor een hoge werkdruk te zorgen. “Door de extra stijging van pakjes kan men dat niet opvolgen. Bijna elke postbode bedeelde zijn eigen pakjes, maar dat kan niet meer tijdens het toegekende urenpotentieel. Zo is geen enkele postbode nog in staat om pauze te nemen en moeten de postbodes tijdens hun ronde ook vaak links rijden”, stelt Mertens.

Het personeel voerde in november 2017 al spontaan actie voor dezelfde redenen, maar volgens de postbodes is de directie zijn beloftes - waaronder extra personeel - niet nagekomen. “We hebben al eens buitengestaan met dezelfde problematiek, maar we zitten nog altijd in hetzelfde straatje. Toen zijn er een aantal afspraken gemaakt en die zijn niet nagekomen. Ze willen diensten en rondes bij creëren, maar nog niet voldoende”, besluit Mertens.