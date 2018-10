Gent-voorzitter Ivan De Witte bevestigt interesse in Deense coach maar ontkent dat er al een akkoord is

Voor AA Gent is de Deense coach Jess Thorup wel degelijk een potentiële kandidaat om de ontslagen Yves Vanderhaeghe op te volgen, maar er is nog geen akkoord. Dat zegtvoorzitter Ivan De Witte één dag na het bewogen maar verwachte ontslag van Vanderhaeghe.

LEES OOK: AA Gent praat met Deen Jess Thorup als opvolger van Vanderhaeghe

“Ja, ik kan de naam van Jess Thorup als potentiële trainer van AA Gent bevestigen”, aldus Ivan De Witte.

In tegenstelling tot berichten elders is er echter nog geen akkoord op clubniveau of met de trainer zelf, die momenteel nog aan de slag is bij het Deense FC Midtjylland. “Die berichten zijn voorbarig en niet juist”, vervolgt De Witte. “Thorup staat op een longlist en staat zelfs redelijk bovenaan maar de deal is zeker nog niet rond.”

Sinds medio 2015 is Thorup als hoofdcoach aan de slag bij Midtjylland, waarmee hij momenteel aan de leiding staat in de hoogste Deense voetbaldivisie. Hij staat in zijn vaderland bekend als een coach die graag een 3-4-3 hanteert.

“Spelers hebben club in de steek gelaten”

De Witte zal vandaag bij de spelers langsgaan. “Om hen toe te spreken en met hen te praten, want zoals ik gisteren al zei hebben zij niet alleen Yves maar ook de club in de steek gelaten tegen Genk.”

Afscheid Vanderhaeghe

Vanderhaeghe zelf heeft gisteren meteen nadat hij zijn ontslag had vernomen zijn spullen op het oefencomplex opgehaald en wordt dezer dagen niet meer op de club verwacht. “We zoeken echter nog een moment na de interlandbreak zodat hij op een deftige manier afscheid kan nemen van de spelers”, aldus nog De Witte.

LEES OOK: De laatste 24 uur van Vanderhaeghe voor zijn ontslag, inclusief een Houdini-ontsnapping