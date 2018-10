Ryanair dan toch bereid om Belgische wetgeving te volgen: “Maar we moeten wachten op de vakbonden”

Ryanair is bereid om “vanaf 1 januari 2019 of zelfs vroeger” de Belgische arbeidswetgeving toe te passen. Dat heeft topman Michael O’Leary dinsdagochtend in Brussel benadrukt, bij de voorstelling van zes nieuwe routes vanuit België voor het zomerseizoen 2019. “We wachten nog steeds op de vakbonden om een delegatie te vormen en ons te ontmoeten, opdat we zo snel mogelijk tot een overeenkomst kunnen komen. Veel tijd of werk is daar niet voor nodig”, aldus O’Leary.

Het cabinepersoneel en de piloten van Ryanair staakten anderhalve week geleden om hun werkgever te dwingen zich te schikken naar de Belgische arbeidswetgeving. Ze kregen daarbij ook steun van Europees commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen en federaal minister van Werk Kris Peeters (beiden CD&V). Topman Michael O’Leary leek toen niet geneigd daar snel op in te gaan, en stelde voor om pas vanaf 2020 het Belgische recht te respecteren.

Vandaag neemt O’Leary echter een scherpe bocht, en kondigt hij tussen neus en lippen aan dat Ryanair “al vanaf 1 januari 2019 of zelfs vroeger” bereid is om de Belgische wet te respecteren. Sterker nog: O’Leary legt de schuld voor het dispuut bij de vakbonden, en claimt dat er bij het personeel zelfs ongenoegen over het uitblijven van een overeenkomst is. “Wat hebben de vakbonden de voorbije drie weken gedaan? Naar ik vernomen heb beginnen de piloten ondertussen druk te zetten op de vakbonden om het vooruit te laten gaan, en dreigen ze zelfs met gerechtelijke stappen als er niets gedaan wordt om tot een overeenkomst te komen.”

“We hebben in Italië al zo’n overeenkomst bereikt, en die markt is vier keer groter dan België. Er is dus geen enkele reden om niet zo snel mogelijk tot een akkoord voor België te kunnen komen. Weet wel dat ik al verscheidene brieven van Italiaanse personeelsleden ontvangen heb die naar de Ierse arbeidswetgeving willen terugkeren”, aldus O’Leary.

Schriftelijke toezegging

Dat de vakbonden een uitdrukkelijke geschreven toezegging van O’Leary willen over de belofte om de Belgische arbeidswetgeving na te leven, veegt de topman van tafel. “Zal ik het hier nu opschrijven en overhandigen jullie het? Nee serieus, ik heb dit al herhaaldelijk publiekelijk verklaard, zelfs op momenten waar de vakbonden bij waren. Dan staan ze daar met hun groene sjaal en reageren ze niet. Dan vraag ik me af: ‘What’s the hold-up?’”

De Ryanair-topman benadrukt dinsdag ook dat het bij het personeel niet te doen is om meer loon. “Wij betalen onze piloten 140.000 tot 200.000 euro per jaar. Ik weet niet wat u verdient, maar dat zijn hoge lonen. Wij betalen goed en zullen dat blijven doen.”

Stakingen

O’Leary relativeerde dinsdagochtend ook de impact van de stakingen waar zijn luchtvaartmaatschappij de voorbije maanden in België mee te kampen kreeg. “Lufthansa kende 18 stakingen in de voorbije 18 maanden, Ryanair kende er 2 in de voorbije 20 jaar. Op 28 september zijn 350 vluchten geannuleerd van de 2.500. Is dat disruptief? Ja, maar het gaat wel maar over 20.000 passagiers op de 8 miljoen die we jaarlijks in België hebben.”

Ryanair kondigde dinsdagochtend zes nieuwe routes aan vanuit België voor het zomerseizoen van 2019. Het gaat om vier nieuwe routes vanuit de luchthaven van Zaventem (Amman, Barcelona, Marrakesh en Pisa) en twee nieuwe routes vanuit de luchthaven van Charleroi (Banja Luka en Palermo). Het totale aantal routes vanuit België zal dan op 100 komen te liggen: 83 vanuit Charleroi en 17 vanuit Zaventem.