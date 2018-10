Man vernielt peperduur kunstwerk door eraan te hangen

De inwoners van het Nieuw-Zeelandse Wellington zullen geen waterspektakel meer kunnen bekijken ’s avonds. De ‘Water Whirler’, een kunstwerk van Len Lye, die al roterend water rondspuit is namelijk kapot doordat er iemand ging aan hangen.

Zo’n 300.000 Nieuw-Zeelandse dollar, oftewel 168.500 euro was de Water Whirler waard. Was, want nu is de paal helemaal kapot. Hunter Macdonald, een inwoner van Wellington, ging er namelijk aan hangen om wat turnoefeningen te doen. “Ik verveelde mij en ik besloot aan de paal te gaan hangen”, vertelt hij aan nieuwswebsite Stuff. “Er kwamen almaar meer mensen kijken, dus ik denk dat ze het leuk vonden dat ik dat deed. En zo ben ik nu eenmaal. Ik laat graag zien wat ik kan, maar nu is het verkeerd afgelopen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om het kunstwerk te beschadigen.”

Macdonald verwacht zich nog aan een officiële aanklacht omdat de politie al zijn gegevens hebben genoteerd. Maar burgemeester Justin Lester vermoedt dat het stadsbestuur zelf de schade zal moeten vergoeden.