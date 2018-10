Taxichauffeur riskeert 3 jaar cel voor valse bommeldingen in luchthaven en ziekenhuis

Zaventem / Merksem - Het parket Halle-Vilvoorde heeft dinsdag een gevangenisstraf van 3 jaar, met probatie-uitstel, gevorderd tegen een 52-jarige Antwerpse taxichauffeur. De man had in de zomer van 2017 dreigboodschappen geschreven in de toiletten van de luchthaven Brussels Airport en het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Telkens gaf dat aanleiding tot een grote sweeping en heel wat hinder. Volgens de verdediging waren de boodschappen een schreeuw om aandacht van een sociaal geïsoleerde man. Het vonnis valt op 30 oktober.

Op 18 juni 2017 werd in de herentoiletten in de aankomsthal van Brussels Airport verdachte geschriften aangetroffen. “Allahu akbar, 20u30 Boom, bye bye Airport, IS”, stond er op de muur geschreven. De politie stelde meteen een veiligheidszone in en doorzocht het hele gebouw, zonder explosieven te vinden.

Een tweetal weken later dook een gelijkaardige boodschap op in de herentoiletten van het ZNA Jan Palfijn in Merksem. Een deel van het gebouw werd ontruimd en afgesloten en het hele gebouw werd doorzocht met een explosievenhond. Ook hier werden geen explosieven gevonden.

Beide boodschappen waren het werk van de 52-jarige taxichauffeur Robert V.,die herkend werd op basis van camerabeelden. Het parket tilde zwaar aan de feiten: “Dat meneer niet de bedoeling had echt een aanslag te plegen, maakt geen verschil, de boodschap was meer dan dreigend.”

Weliswaar betekende Robert V. geen gevaar voor de maatschappij en had hij kort na zijn arrestatie, begin augustus 2017, schuld bekend en spijt betoond. Het parket vroeg daarom een celstraf van 3 jaar met probatie-uitstel. De verdediging pleitte voor een autonome probatie.

“Mijn cliënt was in een sociaal isolement geraakt nadat zijn vriendin er met zijn geld en spullen was vandoor gegaan en hem enkel met schulden had achtergelaten”, klonk het. “De dreigboodschappen waren een schreeuw om aandacht.”