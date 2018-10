Een exclusief clubje van blanke mannen: waarom Brett Kavanaugh perfect in het Amerikaanse Hooggerechtshof past

Ondanks een beschuldiging van seksueel misbruik en massaal protest in de VS is Brett Kavanaugh na een erg nipte stemming (50-48) dan toch aangesteld als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Verrassend? Niet echt, als je even de geschiedenisboeken induikt. In bijna 230 jaar werden er - Kavanaugh inbegrepen - 114 rechters benoemd in het exclusieve clubje, amper 6 van hen waren geen blanke man.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof werd in het leven geroepen op 24 september 1789, dertien jaar nadat de Founding Fathers de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika uitriepen. Traditioneel bestaat het hof uit negen, voor het leven benoemde rechters: één ‘chief justice’ en acht ‘associate justices’.

Sinds de oprichting bijna 230 jaar geleden werden 114 rechters benoemd. Het duurde liefst 178 jaar voordat de eerste zwarte rechter werd aangesteld. Thurgood Marshall werd de eerste Afro-Amerikaanse rechter in 1967. Zijn opvolger, Clarence Thomas, werd de tweede in 1991. Op de eerste hispanic - Sonia Sotomayor - was het wachten tot 2009.

Foto: FRED SCHILLING/US SUPREME COURT

Dat het Hooggerechtshof een bijna uitsluitend mannenclubje is, blijkt ook uit volgende cijfers. Pas na 192 jaar (in 1981) werd met Sandra Day O’Connor de eerste vrouw aangesteld. Het huidige hof telt drie vrouwen. Nog veel te weinig, verklaarde huidig rechter Ruth Bader Ginsburg onlangs nog: “Pas als we met negen zijn zullen er genoeg vrouwen in het hof zitten.”

Hoewel de meerderheid van de rechters in het verleden protestants waren, is er sprake van een ommekeer. De eerste Katholieke rechter - Roger B. Taney - vervoegde het hof in 1836, de eerste Joodse rechter - Louis Brandeis - volgde in 1916. Sinds 2006 is er echter een meerderheid Katholieken in het hof. Door de aanstelling van de 53-jarige Kavanaugh blijft dat ook zo.

Tot slot nog iets over de opleiding. Tot laat in de negentiende eeuw was het ongebruikelijk dat de leden van het hof rechten hadden gestudeerd. Vaak hadden ze wel een ervaren advocaat als mentor. De rechters die de voorbije dertig jaar werden aangesteld, studeerden allemaal rechten aan een van de drie prestigieuze universiteiten Harvard, Columbia of Yale. Kavanaugh is een alumnus van de laatste.