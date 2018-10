Cercle Brugge helpt supporters van Europese tegenstander Club Brugge: “Gezien de grote vraag...”

Op 24 oktober speelt Club Brugge zijn derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart krijgt dan AS Monaco over de vloer in Jan Breydel. Om zo veel mogelijk Franse steun in Brugge te krijgen, krijgt de club van Youri Tielemans en Nacer Chadli hulp van… Cercle Brugge.

Dat ‘De Vereniging’ in de bres springt voor Monaco is niet abnormaal. Cercle is namelijk in handen van de Franse topclub. Maar een bericht op de clubwebsite met de titel “EEN BERICHT AAN ALLE BELGISCHE AS MONACO SUPPORTERS” is toch opvallend. Wie Monaco een warm hart toedraagt en naar de wedstrijd tegen Club Brugge wil gaan, doet dat als Belg dus het best via Cercle.

“Op woensdag 24 oktober 2018 neemt AS Monaco het op tegen Club Brugge tijdens speeldag 3 van de UEFA Champions League groepsfase. De wedstrijd, die om 18u55 wordt afgewerkt in het Brugse Jan Breydelstadion, belooft een echte topwedstrijd te worden waar bovendien jij kan bijzijn”, klinkt het.

“Tickets voor deze affiche kunnen voor Belgische AS Monaco fans enkel online worden aangekocht in de vorm van vouchers en kosten €45 per stuk. Via de online ‘billeterie’ op de website van AS Monaco wordt het aankoopproces bovendien begeleid. De omruiling van uw voucher in een geldig wedstrijdticket gebeurt vervolgens op de wedstrijddag zelf tussen 13u en 17u aan de bezoekersloketten van Club Brugge.”

“Gezien de grote vraag van Belgische AS Monaco supporters naar tickets voor deze wedstrijd, staat het Cercle Brugge secretariaat supporters graag bij om te helpen bij eventuele problemen bij de aankoop van vouchers. Er zijn in totaal 1470 tickets voor het bezoekersvak beschikbaar. Wees er dus tijdig bij!”