Opnieuw ophef over seksvakantie van schimmig bedrijfje: “Griezelig” en “misselijkmakend”

Een Amerikaans bedrijf organiseert binnenkort voor de tweede keer een seksvakantie waarop mannen “onbeperkte seks” met 60 prostituees wordt beloofd. De vorige editie lokte wereldwijd kritiek uit, maar de organisatoren houden vol dat er niets onwettelijk gebeurt.

30 mannen die 6.000 dollar (omgerekend zo’n 5.200 euro) betalen, kunnen ook dit jaar een ticket boeken voor de controversiële seksvakantie die het bedrijfje ‘Good Girls Co’ in december organiseert. Voor dat geld belooft het schimmige bedrijfje 4 dagen lang “onbeperkte seks” met 60 prostituees die er “enkel zijn om de mannen zich te doen voelen als een koning”.

Het bedrijf organiseerde ook vorig jaar een soortgelijke reis. Die moest doorgaan op een eiland nabij het Colombiaanse Cartagena, maar door de wereldwijde media-aandacht trok het land de toestemming in. De Colombiaanse overheid dreigde er toen mee iedereen die naar het land kwam met het zogenaamde ‘Sex Island’ als eindbestemming te deporteren. De organisatoren wijzigden de locatie daarop naar eigen zeggen naar “het privé-eiland van de superrijke eigenaar van het bedrijf”.

Ook nu krijgt de aankondiging van de reis kritiek uit alle hoeken. Critici bestempelen het opzet als “misselijkmakend” en “griezelig”, en roepen overheden op om te onderzoeken of de wet niet overtreden wordt. Volgens de organisatoren is er echter geen sprake van mensenhandel, gaat het om perfect wettelijke bezigheiden in het niet nader genoemde land waar het doorgaat, en doen alle vrouwen die deelnemen dat uit eigen wil en zijn ze meerderjarig.