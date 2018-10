Marouane Fellaini ontbreekt op training Rode Duivels

De Rode Duivels trainden dinsdagmiddag voor het eerst ter voorbereiding van hun wedstrijden tegen Zwitserland (vrijdag) en Nederland (volgende dinsdag). Marouane Fellaini was er niet bij op die eerste training. Ook Leandro Trossard was afwezig, maar die haakte vorige vrijdag al geblesseerd af.

De middenvelder trainde individueel in de fitness. Hij kampt niet met een blessure, maar er wordt voorzichtig omgesprongen met Fellaini. Hij miste vorig seizoen bij Manchester United liefst 31 wedstrijden door blessures, vooral aan de knie.

De overige Duivels bereidden zich voor op de tweede wedstrijd in de Nations League, vrijdagavond (om 20u45) in het Koning Boudewijnstadion. Beide landen wonnen begin september hun eerste duel in de nieuwe landencompetitie, telkens tegen IJsland. De Rode Duivels haalden het in Reykjavik met 0-3. Zwitserland liet een droge 6-0 overwinning optekenen.

Zwitserland mist doelman en aanvaller

De Zwitserse internationals Roman Bürki, keeper van Borussia Dortmund, en Breel Embolo, spits bij Schalke 04, moeten geblesseerd afhaken voor de duels tegen België en IJsland (15 oktober in Reykjavik). Bondscoach Vladimir Petkovic riep doelman David von Ballmoos (Young Boys) en Renato Steffen (Wolfsburg) op als vervangers.

Bürki, in principe tweede doelman bij de Zwitsers na Yann Sommer, blesseerde zich in de competitiematch tegen Augsburg aan de lies. Embolo sukkelt met de schouder.

Zwitserland won, net als België, vlot zijn eerste duel in de Nations League tegen IJsland. Het werd op 8 september in Sankt-Gallen 6-0. Drie dagen later verloor IJsland in Reykjavik met 0-3 van de Rode Duivels.