Hittegolf deed ons buiten leven en dat was slecht voor MediaMarkt

Afgelopen zomer beleefden we een hittegolf. Je bent toch niet gek dat je met zo’n mooi weer binnen zou blijven. We zaten buiten en dus minder voor onze tv en op onze tablets. Daardoor waren er minder klanten bij elektronicagigant MediaMarkt.

Ceconomy, het bedrijf boven MediaMarkt, stuurde dinsdagvoormiddag een winstwaarschuwing uit. De jaarcijfers vallen voorlopig tegen. Meteen kelderde het aandeel van Ceconomy, het bedrijf boven de elektronicagigant, op de Duitse beurs met twintig procent.

Retailspecialist Jorg Snoeck van de RetailDetail, zegt dat de mooie zomer slechts een deel van de verklaring is voor de tegenvallende verkoop.

Online-verkoop

“MediaMarkt kon lang teren op zijn concept: een zeer groot aanbod, aan scherpe prijzen. Maar dat is ondertussen achterhaald. Er is veel meer elektronica te koop dan wat MediaMarkt kan uitstallen in zijn nochtans immense winkels. Niet dat er nog grotere winkels zijn gekomen. Maar het online aanbod is immens geworden.”

De klant vindt voortaan online het grootste aanbod. MediaMarkt is niet op tijd op de trein van de online-verkoop gesprongen. Daarnaast valt er nog een reden weg, waarom mensen naar MediaMarkt gingen: ze vinden er al lang niet meer de laagste prijzen.

Volgens Jorg Snoeck moet MediaMarkt zichzelf heruitvinden. “Bijvoorbeeld opschuiven richting Cool Blue: kleinere winkels met de focus op service.”