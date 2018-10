Ruzie over liefje: leerling slaat klasgenoot bewusteloos tijdens schooluitstap

Gent - Een oud-leerling van Edugo Glorieux in Oostakker en Don Bosco Sint-Denijs stond vrijdag voor de rechter nadat hij tijdens een schooluitstap in centrum Gent een klasgenoot bewusteloos had geslagen tijdens een ruzie over een meisje. Het slachtoffer revalideert twee jaar na de feiten nog altijd van de zware verwondingen die hij opliep. De dader werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf.

Tijdens een klasuitstap op 22 december kregen de twee – toen nog goede vrienden – ruzie over een medeleerlinge waar ze beiden een oogje op hadden. Het slachtoffer kreeg enkele vuistslagen in zijn gezicht. Hij ging tegen de grond, raakte met zijn hoofd een boordsteen en liep een zware hoofdwonde op.

Levenslange gevolgen

De tiener lag bewusteloos op straat, maar hulp van zijn liefdesrivaal moest hij niet verwachten. Die zette het op een lopen, terwijl een wagen op het nippertje kon stoppen en de bewusteloze jongen net niet overreed.

Het slachtoffer durfde de voorbije zittingen niet naar de rechtbank afzakken, om niet te worden geconfronteerd met de jongeman die hem zo toetakelde. “Dergelijke zware slagen en verwondingen, voor zo’n banale discussie”, zei de rechter. “U beseft dat het slachtoffer, een vriend van u op het moment van de feiten, de gevolgen voor de rest van zijn leven zal moeten dragen?”

Geen straf, wel schuldig

De jonge dader zat erbij en keek ernaar, maar kon niet veel uitbrengen. Rechter Blomme gaf hem uiteindelijk de gunst van de opschorting. “De komende vijf jaar zal u moeten bewijzen dat u zich gedraagt, of u wordt alsnog gestraft. Het was een moeilijke beslissing voor de rechtbank, maar we willen u die kans eenmalig geven.” Hij moet ook een cursus ‘slachtoffer in beeld’ en psychosociale begeleiding volgen.