5 redenen waarom we 5 jaar niets hoorden van Rode Duivel Zakaria Bakkali: na de hype kwam er niets meer

Net geen vijf jaar geleden is het dat Zakaria Bakkali (22) debuteerde als Rode Duivel. Zakaria wie? Inderdaad, die nobele onbekende die afgelopen zondag voor Anderlecht scoorde aan de Gaverbeek. In 2013 was hij een superbelofte die de wereld verbaasde in Waregem, maar vijf jaar later is hij nog steeds maar een beloftevolle speler. Vijf redenen waarom het vijf jaar duurde eer Bakkali weer van zich liet spreken.