Met één verkeerde druk op de knop konden alle verkiezingsresultaten zondag gewist worden

“DE USB-STICK NIET FORMATTEREN!!!!!!”: een duidelijke boodschap in kapitalen en met maar liefst zes uitroeptekens. Zo werd op de website Vlaanderenkiest.be gewaarschuwd voor het risico dat de verkiezingsresultaten verwijderd kunnen worden door één verkeerde druk op de knop. De waarschuwing kwam er voor alle 163 gemeenten waar digitaal gestemd kan worden, al zou het euvel ondertussen al verholpen zijn.

Nadat iedereen zijn stem heeft uitgebracht, worden de resultaten opgeladen in de speciaal daarvoor ontworpen module ‘Resultatenbeheer’. Dat gebeurt op een computer in het hoofdbureau van elke gemeente, met een USB-stick die alle stemmen bevat.

Op het moment dat de verantwoordelijke de USB-stick in de computer steekt, duikt het probleem op en verschijnt de volgende melding op het scherm: “De schijf in station moet worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Wilt u de schijf formatteren?” Met daaronder twee opties: “Schijf formatteren” of “Annuleren”.

Aangezien je als verantwoordelijke de schijf “wil gebruiken”, lijkt het een logische reflex om voor de eerste optie te kiezen, maar in dat geval worden alle gegevens op de USB-stick - lees: alle stemresultaten - onherroepelijk verwijderd. Daarom waarschuwt het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat de verkiezingen in ons land coördineert, dat alle verantwoordelijken zondag zeker op “Annuleren” moeten klikken.

Het probleem stelt zich omdat er zowel een Linux- als een Windows-partitie op de USB-stick staat. “Het Windows-besturingssysteem herkent de Linux-partitie niet en wil daarom de USB-stick formatteren”, zo meldt het agentschap.

Plan B

Voor wie toch verkeerd geklikt heeft, is het jammer genoeg onmogelijk om zijn keuze ongedaan te maken. Toch heeft het agentschap een plan B. Nadat je als kiezer je stem hebt uitgebracht, drukt de stemcomputer jouw keuze af. Dat gebeurt zowel in leesbare tekst - zodat je jouw stem kan controleren - en in een QR-code. Die code moet dan worden ingescand, zodat jouw stem wordt bewaard op de USB-stick. Ook die papierstroken worden bewaard en zelfs als alle gegevens van de USB-stick worden verwijderd, kan men daar nog op terugvallen.

Het Agentschap Binnenland Bestuur heeft intussen gereageerd op de berichten over de USB-stick. “We hebben deze instructies inderdaad vorige week meegedeeld aan de hoofdbureaus”, klinkt het. “Ondertussen zijn ze van onze site weggehaald. Ze zijn niet van toepassing. Ze waren gebaseerd op de eerdere veronderstelling dat die boodschap zou kunnen verschijnen, maar bij het testen van de USB-sticks blijkt dit niet het geval. Andere instructies, die geen risico inhouden, zullen op het scherm van de voorzitter van het hoofdbureau verschijnen. In het geval dat een voorzitter toch een verkeerde manipulatie zou uitvoeren op verkiezingsdag, dan leidt dit niet tot het wissen van alle stemgegevens. Per digitaal stembureau zijn er immers 2 USB-sticks die beiden parallel dezelfde resultaten bevatten.”