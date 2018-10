Debuteert Club Brugge -speler Danjuma voor Oranje tegen de Rode Duivels? “Ik wil geen eendagsvlieg zijn”

Volgende week speelt het Nederlandse elftal een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels. In de selectie van Oranje zit voor het eerst Club Brugge-speler Arnaut Danjuma Groeneveld. En die wil zich laten zien.

Het was niet goed zondag tegen Standard. Danjuma kreeg na een povere wedstrijd een buis van onze voetbalredactie. En dat slechts enkele dagen na zijn wereldgoal in de Champions League op het veld van Atlético Madrid. De 21-jarige flankspeler verhuisde in de zomer van NEC naar Club Brugge en krijgt nu dus zijn kans bij Oranje.

“Ik heb geen geheim, ik heb geen sleutel, ik heb er geen woord voor om te beschrijven hoe dit gelukt is. Het is bij mij vooral een kwestie van zelfvertrouwen”, aldus Danjuma. “Ik heb elke dag mijn stinkende best gedaan en ben blij met het resultaat. Ik sta er zelf niet echt bij stil. Voor mij is het in principe niet meer dan normaal.”

Geen eendagsvlieg

Het Nederlands elftal treedt op zaterdag 13 oktober in Amsterdam aan in de UEFA Nations League tegen Duitsland, op dinsdag 16 oktober staat in Brussel de vriendschappelijke ontmoeting gepland met de Rode Duivels.

“Het is jammer dat Ruud (Vormer) er niet bij kan zijn. Hij had wat liesklachten. Het is voor mij een heel grote eer om hier te zijn en ik hoop dat ik de kans krijg om me te bewijzen. Ik kom hier hopelijk niet eenmalig. Ik wil geen eendagsvlieg zijn. Ik kom hier om mezelf te bewijzen en hopelijk resulteert dat erin dat ik vaker mag komen. Natuurlijk hoop ik te debuteren. Het zijn heel mooie wedstrijden tegen Duitsland en België. Prachtige landen om tegen te spelen. Toevallig zijn er twee spelers van Club Brugge die voor België opgeroepen zijn, dus dat maakt het voor mij extra mooi.”