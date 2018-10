Alles begon met een opmerking over kauwgom: de vier meldingen die Lode Vereeck in opspraak brengen

Het opsporingsonderzoek rond grensoverschrijdend gedrag van hoogleraar en Open VLD-lijsttrekker Lode Vereeck (53) moet snel uitklaren hoe gegrond de vier meldingen zijn. Naast flirterige sms’en en een ontslag van zijn assistente zou een banale discussie rond kauwgom in de aula, twaalf jaar geleden, de aanleiding zijn volgens Vereeck. Hij denkt ook te weten wie er achter de “beschadigingsoperatie” zit.

Kauwgom. Banaler wordt een aanleiding voor een conflict niet volgens Lode Vereeck. We moeten daarvoor twaalf jaar terug in de tijd wanneer hij een Spaanse studente in een volle aula op haar plaats zet ...