Gent-doelman Lovre Kalinic moet ook bij Kroatië geblesseerd afhaken

Lovre Kalinic heeft zich geblesseerd afgemeld bij de nationale ploeg van Kroatië. De doelman van AA Gent is door bondscoach Zlatko Dalic vervangen door Simon Sluga (Rijeka), zo bevestigt de Kroatische federatie dinsdag.

Kalinic viel zondag in de met 1-5 verloren competitiematch tegen KRC Genk uit met een kuitblessure. Yannick Thoelen verving hem bij de rust en slikte nog twee goals.

De 28-jarige Buffalo telt veertien caps voor Kroatië. Vorige maand stond hij twee keer onder de lat, in het oefenduel tegen Portugal (1-1) en het Nations Leagueduel tegen Spanje (6-0 verlies). Door het afhaken van Danijel Subasic, die na de verloren WK-finale zijn afscheid aankondigde, is de plaats in doel bij Kroatië vacant.

Naast Kalinic haakten nog vier Kroaten af voor de thuismatchen tegen Engeland (Nations League, op 12 oktober) en Jordanië (vriendschappelijk, op 15 oktober). Het zijn Sime Vrsaljko (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Duje Cop (Valladolid) en Borna Barisic (Rangers). Dalic haalde daarom ook verdediger Karlo Bartolec (Nordsjaelland) bij de kern.