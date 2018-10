De wereldaanvallers van PSG lijken elkaar niets te gunnen: Cavani is de kop van Jut, zo tonen de naakte cijfers

In de Ligue 1 is er dit seizoen opnieuw weinig te doen tegen PSG. De Parijse club leidt na negen speeldagen al met acht punten voorsprong op Lille. Maar de onderlinge verstandhouding tussen hun drie topaanvallers lijkt niet optimaal.

Paris Saint-Germain pakte een perfecte 27 op 27 en scoorde al 32 doelpunten dit seizoen. Lille is de best of the rest met 19 punten, voor Marseille en Montpellier. Afgelopen weekend won PSG nog met 5-0 van Olympique Lyon, dankzij vier doelpunten in dertien minuten van Kylian Mbappé.

Het 19-jarige wonderkind vormt samen met Neymar en Edinson Cavani een dodelijk trio. Mbappé zit dit seizoen al aan acht doelpunten en drie assists, net als Neymar. Daarmee zijn ze de enige twee spelers in de vijf grootste Europese competities die betrokken zijn geweest bij meer dan tien goals. Eden Hazard, Lionel Messi en Lille-spits Nicolas Pépé komen aan een betrokkenheid bij net tien.

2 - Only 2 players have been involved in more than 10 goals in the top 5 European leagues this season, and they both play for Paris : Kylian Mbappé & Neymar. Talent. pic.twitter.com/LjYqJ6lPf6 — OptaJean (@OptaJean) 8 oktober 2018

Cavani zit tot nu toe aan vijf doelpunten en één assist in de Ligue 1. Niet slecht, maar dus minder indrukwekkend dan zijn twee ploegmaats. Al heeft dat mogelijk ook een goede reden. Uit cijfers van L’Equipe blijkt namelijk dat Neymar en Mbappé elkaar graag vinden op het veld, terwijl de Uruguayaanse nummer 9 vrijwel volledig genegeerd wordt door het duo.

Foto: L’Equipe

De naakte cijfers zijn vrij duidelijk. Mbappé geeft 31 procent van zijn passes richting Neymar, terwijl de Braziliaan een kwart van zijn ballen naar zijn Franse ploegmaat stuurt. Cavani daarentegen krijgt amper 0,5 procent van de passes van Neymar en 5 procent van die van Mbappé. Veel samenspel tussen Neymar en Cavani is er dus niet, ook al geeft de Uruguyaan wel 28 procent van zijn ballen aan Neymar.

Maar misschien het opvallendste van allemaal is dat Cavani dit seizoen nog geen enkele pass richting Mbappé heeft verstuurd. Cavani scoorde dit seizoen dan ook al drie keer “op zichzelf”: tegen Angers en twee keer tegen Reims. Tegen Nîmes kwam de assist van Julian Draxler, tegen Saint-Etienne scoorde de Uruguayaan een strafschop die hij zelf afdwong.

Neymar passes to Mbappe 25% of the time...Mbappe passes to Neymar 31% of the time...Cavani gets 0.5-5% of their passes pic.twitter.com/5mQ70eHYKF — Samuel Rooke (@SamRooke89) 9 oktober 2018