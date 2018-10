Vijf jaar cel voor man die kwetsbare vrouwen oplicht en besteelt

Brugge - De Brugse strafrechter heeft dinsdag een 36-jarige man van Turkse origine bij verstek veroordeeld tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor een reeks oplichtingen, diefstallen en afpersingen. Irfan O. benaderde kwetsbare vrouwen via datingsites en bestal hen op allerhande manieren.

Sinds het voorjaar van 2013 richt de beklaagde zich via Facebook en datingsites op kwetsbare of eenzame vrouwen. Onder de schuilnaam “Jonas Bruine” probeert hij telkens hun vertrouwen te winnen. Na verloop van tijd koopt hij met hun bankkaart dure spullen. O. ging ook aan de haal met geld en juwelen van zijn slachtoffers. De wagen van een 34-jarige vrouw uit Ieper verkocht hij door. “Na die twee maanden met hem had ik radicaal niets meer. In het begin was hij nochtans de prins op het witte paard”, aldus K.V.

In totaal moest O. zich verantwoorden voor feiten op tien slachtoffers, onder wie ook een 69-jarige vrouw en een verstandelijk beperkte jongeman. Telkens maakte hij enkele duizenden euro’s buit. “De feiten zijn ronduit schandalig. Hij pakt zonder scrupules wat hij wil en uit bedreigingen als hij zijn zin niet krijgt”, zei procureur Fauve Nowé.

De beklaagde werd in maart 2017 al tot vier jaar effectieve celstraf veroordeeld voor identieke feiten op liefst 25 slachtoffers. Voor enkele bijkomende feiten uit die periode legde de rechter hem een jaar bijkomende celstraf op. Voor de recentere feiten werd hij veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf. Aan de drie burgerlijke partijen moet hij in totaal ruim 22.000 euro betalen.

Volgens het parket stromen er nog steeds dossiers binnen tegen de man. Voorlopig werd hij nog niet opgepakt. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.