Munitiedepot ontploft: 12.000 inwoners geëvacueerd en sprake van sabotage

Duizenden inwoners van de Oekraïense stad Tsjernihiv moesten dinsdag bij het krieken van de dag hun woning verlaten nadat er een brand ontstond in een munitiedepot. De vlammen zorgden voor een krachtige explosie, waardoor ook het luchtruim in een straal van twintig kilometer werd afgesloten voor het luchtverkeer. Er vielen geen gewonden volgens het Oekraïense Ministerie voor Defensie, maar het is nog niet duidelijk welke omvang de schade heeft.