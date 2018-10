Verdachte vergiftiging Russische spion is onderscheiden door Poetin

De tweede verdachte van de poging tot vergiftiging van de voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal is door de Russische president Vladimir Poetin in 2014 gedecoreerd voor een heroïsche daad, stelt de onderzoekswebsite Bellingcat dinsdag.

Bellingcat had de man maandag al geïdentificeerd als een arts bij de Russische militaire inlichtingendienst GROe, met de naam Aleksander Jevgenjevitsj Misjkin. De Britse politie had hem geïdentificeerd onder de naam “Aleksander Petrov”, maar volgens Bellingcat gaat het om een pseudoniem.

Volgens de stichter van Bellingcat, Eliot Higgins, en onderzoeker Christo Grozev is de man “persoonlijk door Vladimir Poetin” gedecoreerd. Ze vermoeden dat dit gebeurde voor zijn activiteiten in de Krim of elders in Oekraïne.

Ze hadden het over een foto waarop de Russische president hem de hand schudt. Zelf kreeg Bellingcat de foto niet onder ogen, maar inwoners van het dorp Loyga in het noorden van Rusland, waar de man zou zijn opgegroeid, vertelden dat zijn grootmoeder de foto bewaart. Ze zou die aan niemand laten zien. Een reporter van de partner van Bellingcat in Rusland, The Insider, kon niet met de grootmoeder spreken en kreeg de foto ook niet te zien.

Misjkin zou op 13 juli 1979 zijn geboren en geneeskunde aan de militaire academie van Sint-Petersburg hebben gestudeerd. De GROe zou hem “ergens voor 2003” hebben gerekruteerd.

De andere verdachte zou Anatoli Tsjepiga zijn, een hoge officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, zei Bellingcat eerder. Hij reisde onder de naam Ruslan Bosjirov naar Groot-Brittannië.

Skripal en zijn dochter Joelia werden begin maart vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Na de aanval waren ze beiden kritiek, maar Joelia mocht in april het ziekenhuis verlaten en haar vader in mei.