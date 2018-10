Homans tikt volmacht-ronselende politici in woonzorgcentra op de vingers

Brussel - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is misnoegd over de berichten van lokale politici die in woonzorgcentra volmachten ronselen bij bejaarden. “Ik heb de lokale besturen gevraagd om zondag zoveel mogelijk stemhokjes in woonzorgcentra te plaatsen, maar ik wil wel wijzen op de verantwoordelijkheid van de politieke partijen en mandatarissen die dat doen. Je kan niet zeggen: de overheid moet regels, regels, regels opleggen, maar tegelijkertijd in het rusthuis van de bomma tegelijkertijd ook een volmacht van Jeanneke, Marie en Julia vragen.”

Zorgkoepel Zorgnet-Icuro trok vorige week nog aan de alarmbel: lokale politici en hun familieleden die in bejaardentehuizen volmachten van de bewoners gaan ronselen, het blijft een courante praktijk.

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is misnoegd, maar legt de verantwoordelijkheid bij de betrokken politici, zei ze dinsdag in commissie in het Vlaams parlement.

Niemand viseren

“Ik heb de lokale besturen via het Agentschap Binnenlands Bestuur de instructies gegeven om zoveel als mogelijk stemhokjes in de woonzorgcentra zelf te plaatsen. Maar ik wil wel wijzen op de verantwoordelijkheid van de politiek partijen en mandatarissen die dat doen”, zei ze.

“Ik viseer hier niemand, je hoort het van alle partijen. Maar je kan niet tegen de overheid zeggen je moet regels, regels, regels opleggen, maar tegelijkertijd in het rusthuis van de bomma tegelijkertijd ook een volmacht van Jeanneke, Marie en Julia vragen.”

Zorgnet-Icuro riep de politieke partijen vorige week in De Standaard op om een interne deontologische code op te stellen, waarin de praktijk duidelijk wordt afgekeurd.