Italiaanse bondscoach Roberto Mancini roept Udinese-spits Lasagna op als vervanger voor Zaza

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft dinsdag Kevin Lasagna, spits bij Udinese, toegevoegd aan zijn kern. De 26-jarige centrumaanvaller, die nog geen cap versierde, vervangt de geblesseerde Simone Zaza.

De spits van Torino moest afhaken met een kuitblessure en verliet dinsdag het trainingskamp in Coverciano nabij Firenze. Italië bereidt er zich voor op de oefenmatch tegen Oekraïne (woensdag) en het Nations Leagueduel tegen Polen (zondag). Maandag haakte ook al spits Patrick Cutrone (AC Milan) af.

In de verdediging zegden Alessio Romagnoli en Danilo D’Ambrosio af. Mancini riep daarom Lorenzo Tonelli en Cristiano Piccini op.

Italië haalde uit zijn eerste twee wedstrijden in de Nations League slechts 1 op 6. Vorige maand speelde de viervoudige wereldkampioen 1-1 gelijk tegen Polen in Bologna en verloor daarna met 1-0 van Portugal in Lissabon.