Heeft Banksy zijn identiteit verraden met stunt in veilinghuis?

Banksy stond afgelopen zaterdag wereldwijd in de aandacht, toen hij een kunstwerk van zijn hand zichzelf liet vernietigen net toen het geveild werd door het bekende veilinghuis Sotheby’s. Maar was de kunstenaar ook zelf aanwezig op het moment suprême? Volgens Britse media werd de man namelijk vastgelegd op videobeelden.

Een zaal vol kunstliefhebbers keek zaterdag (even) met afgrijzen toe hoe het kunstwerk ‘Girl With Balloon’ van Banksy zichzelf - meteen nadat iemand het winnende bod van ongeveer 1,19 miljoen euro had uitgebracht - vernietigde. Maar al snel werd natuurlijk duidelijk dat het deel uitmaakte van een stunt van één van de bekendste (maar desondanks nog steeds anonieme) kunstenaars van onze tijd. Met de woorden van Sotheby’s-directeur Alex Branczik: “Het lijkt erop dat we net ge-Bansky-d zijn”.

Maar volgens Britse media heeft Banksy zijn hand ook overspeeld door zelf aanwezig te zijn: de kunstenaar deelde meteen na het incident op sociale media een video waarop te zien is hoe zijn werk zichzelf vernietigt. Nu duiken echter ook andere beelden op, waarop de man die de beelden maakt te zien is: een man met een zonnebril en een brede grijns.

Een man filmt de beelden die later op het Instagram-account van Banksy zouden verschijnen

Een man die wel erg lijkt op Richard Gunningham, een kunstenaar wiens naam al sinds 2008 al opduikt als mogelijke man achter het pseudoniem Banksy.

...een man die wel erg lijkt op Richard Gunningham...

...wiens naam al sinds 2008 genoemd wordt als man achter het bekende pseudoniem

Bovendien meldt Art Newspaper dat “een man met een zwarte zonnebril en een pet op meteen na het incident betrokken was bij een handgemeen met de beveiligingsagenten van Sotheby’s.” Lees: Banksy die de plaat poetst? Zekerheid bieden de beelden natuurlijk niet, zeker niet aangezien Banksy nooit zal bevestigen wat zijn identiteit is. Maar wel extra bewijs voor een theorie die al een decennium meegaat...