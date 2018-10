Nederlandse topclubs doen opmerkelijk voorstel en willen play-offs, maar ze hebben wel één voorwaarde

Nederland heeft op dit moment twee ploegen in de Champions League Foto: GMAX AGENCY

Drie Nederlandse topclubs hebben een opmerkelijk voorstel gedaan om de Eredivisie te hervormen en vooral sterker te maken. In november al wordt over hun voorstel gestemd.

Zo willen de grootmachten een soort herverdeling van de rijkdom, waarbij minstens 10% van de winst die gemaakt wordt in de Champions League en Europa League, verdeeld zou worden onder de clubs die geen Europees voetbal spelen. Voor minder slagkrachtige teams, is zelfs een half procentje van al die Europese miljoenen een welgekomen financiële injectie.

De voorwaarde die de topclubs aan hun voorstel hingen, is dat er niet meer op kunstgras gevoetbald wordt in de Eredivisie. Ook het format van de competitie wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Zo wordt er gedacht aan zestien in plaats van achttien teams en de mogelijke invoering van play-offs.