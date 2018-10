Exotische flamingo verbroedert met Canadese neefjes in Het Zwin

Knokke-Heist - De flamingo die in Knokke-Heist is neergestreken in Het Zwin Natuur Park, schiet voortreffelijk op met een groepje Canadese ganzen. De felroze vogel leeft normaal in ondiepe meren in tropische gebieden en is afkomstig van een Duitse kolonie, maar streek neer in ons land, waarschijnlijk om te overwinteren. Zijn Canadese neefjes hebben hem intussen in hun midden verwelkomd en dat levert opmerkelijke beelden op.

Het dier maakt deel uit van een groep flamingo’s die in Noord-Duitsland in gevangenschap leefden, maar in de jaren tachtig zijn ontsnapt. “Sindsdien vliegt de kolonie ieder jaar naar Nederland om daar te overwinteren”, aldus directeur van Het Zwin Ina De Wasch. “Waarschijnlijk is deze flamingo, die in 2016 in het wild is geboren, de weg kwijtgeraakt en is hij zo in Het Zwin terechtgekomen.” Flamingo’s zijn sociale dieren en dit exemplaar verbroederde al snel met de kolonie Canadese ganzen die in het park verblijven.

Het is pas de derde keer dat een flamingo in Het Zwin rondvliegt en samen met soortgenoten naar voedsel zoekt: in 1968 en 1991 landde er ook al eens een roze vogel in Knokke-Heist. De ornithologen van het West-Vlaamse natuurpark vermoeden dat hij nog een tweetal maanden in Het Zwin zal blijven. Door het mooie weer is het natuurpark dinsdag een dagje extra open en is er een gids die uitleg geeft over de opmerkelijke bezoeker en de andere trekvogels in het park.

