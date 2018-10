Achtergelaten leeuwenwelpje werd “gefokt in Europees circus en kwam via een Waalse particulier in Nederland terecht”

Het leeuwenwelpje dat afgelopen weekend in het Nederlandse Tienhoven gevonden werd, heeft mogelijk een link met ons land. Dat zegt de directeur van de Stichting AAP, een Nederlandse organisatie die exotische dieren opvangt. “Via ons netwerk heb ik vernomen dat het leeuwtje afkomstig is van een Waalse particulier die erom bekend staat exotische en verboden dieren te houden”, aldus de directeur van de stichting.

Het leeuwenwelpje werd afgelopen zondag aangetroffen door een jogger. Het dier zat opgesloten in een gammele bench, die eerder geschikt was voor een kleine hond dan een leeuwenwelp. Gelukkig konden medewerkers van de stichting met het dier zonder verdoving en kleerscheuren wegbrengen. Intussen werd het opgevangen in bij de Nederlandse stichting Leeuw.

Even meldde RTV Utrecht dat het dier afkomstig was uit een Belgisch circus, maar dat blijkt niet te kloppen. “Het dier werd gefokt in een Europees circus. Welk circus of waar het gebaseerd is weten we niet”, klinkt het. Wel is de directeur zeker dat het dier een link met ons land heeft. “Via ons netwerk kan ik bevestigen dat het dier afkomstig is van een Waalse particulier. De man staat bekend om het houden van exotische en verboden dieren.” Waarom hij het welpje van de hand deed, is niet helemaal duidelijk. “Wij vermoeden dat hij lucht kreeg van een inspectie of inval door de bevoegde autoriteiten en dat hij om die reden het welpje weggedaan heeft. Het is ook mogelijk dat hij het gewoon verkocht heeft.”

“We weten ook dat een persoon met de Nederlandse nationaliteit het dier vervoerde. Waarom hij het achtergelaten heeft, is niet duidelijk.”

“Deze case toont aan dat we nood hebben aan Europees beleid op het gebied van zulke wilde en gevaarlijk dieren. Wij pleiten al jaren voor een Europese wet die zo(n verbod instelt, naar Belgisch voorbeeld. Het is gewoon niet meer van deze tijd om dieren op te voeren voor entertainment. Wij menen ook dat de geesten daar rijp voor zijn. Dat blijkt overigens uit een Europese enquête die hebben laten uitvoeren. Zelfs de grootste eurosceptici zijn van mening dat ene Europees verbod een goed idee is.”

Het welpje kreeg intussen een naam, Remy, en stelt het goed. Hij zit momenteel in quarantaine, op termijn zal hij geïntroduceerd worden aan soortgenoten.