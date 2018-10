Russische stervoetballer deelt rake klappen uit met stoel en riskeert zware (cel)straf: “Schokkerend gedrag!”

Heisa in het Russische voetbal. Zenit Sint-Petersburg en Krasnodar hebben het gedrag van twee van hun spelers scherp veroordeeld. Aleksandr Kokorin (Zenit) en Pavel Mamaev (Krasnodar) vielen in een café namelijk een ambtenaar aan.

Vooral Kokorin zal een belletje doen rinkelen. De 27-jarige spits is een van de bekendere spelers van het Russische nationale elftal, maar hij miste het WK door een knieblessure. Kokorin zit aan 48 interlands voor Rusland en scoorde dit seizoen de winning goal in de Europa League tegen Slavia Praag.

Maar maandag sloegen de stoppen door bij de spits met 58 goals op zijn palmares in de Russische eerste klasse. Na de wedstrijd tegen Krasnodar trok hij er samen met Mamaev op uit. Ze belandden in een café, waar camera’s vastlegden hoe Kokorin met een stoel rake klappen uitdeelde aan een ambtenaar. Volgens de Russische media gaat het om Denis Pak, een medewerker van het Ministerie van Industrie en Handel. Ook Sergey Gaysin, de CEO van onderzoekscentrum van de Russische overheid zou bij het incident betrokken zijn geweest.

Aleksandr Kokorin (Zenit) & Pavel Mamaev (Krasnodar) assaulting Russian govt official in a cafe.

Kokorin is the one with the chair and Mamaev is in the Gucci hoodie.

Both have history of anti-social behaviour.

Kokorin was once linked with a move to Arsenal. pic.twitter.com/GN0AKbdb3W — Gilles (@GrimandiTweets) 8 oktober 2018

“Diep teleurgesteld”

“We veroordelen de acties van Aleksandr Kokorin”, valt er te lezen op de website van Zenit. “Het heeft voor veel verontwaardiging gezorgd binnen onze club. We wachten op de wettelijke gevolgen hiervan maar voor ons is dit gedrag absoluut schokkerend. We overwegen momenteel welke straf we de speler kunnen opleggen en wat we hiermee in de toekomst gaan doen. De club en zijn supporters zijn diep teleurgesteld dat zo’n talentrijke voetbal zulk gedrag kan vertonen.”

Bij Krasnodar overwegen ze zelfs om het contract van Mamaev, een 30-jarige middenvelder met 15 interlands op zijn palmares, te ontbinden. “Wat we in die video gezien hebben is schandalig”, klinkt het bij de club van ex-Anderlechtspeler Uros Spajic. “Hier bestaat geen excuus voor. We zullen de speler maximaal straffen en alleszins niet meer laten meetrainen bij het eerste elftal.”

Ook het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken is een onderzoek gestart naar de feiten. “Dit werpt een donkere schaduw over ons voetbal. Ze zullen nooit meer voor Rusland spelen als ze schuldig zijn”, deelde minister van sport Pavel Kolobkov mee in een reactie. Kokorin en Mamaev riskeren maximaal vijf jaar cel.