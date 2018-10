Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley stapt onverwacht op

President Donald Trump heeft het ontslag aanvaard van VN-ambassadrice Nikki Haley. Van Haley is geweten dat ze het niet altijd eens is met Trump. “En dan bellen we.”

Volgens Amerikaanse media heeft Nikki Haley haar ontslag vier dagen geleden aangeboden aan Donald Trump, tijdens haar bezoek aan het Witte Huis. Haley was voordien gouverneur van de staat South Carolina.

Van Haley was geweten dat ze het niet altijd eens was met de beslissingen van de Amerikaanse president. Toch steunde ze haar president toen die besliste de VS terug te trekken uit de Mensenrechtenraad van de VN.

In een toespraak voor de Mensenrechtenraad verweet Haley de raad vorig jaar al een ‘onophoudelijke, pathologische campagne’ tegen Israël. Ze wilde ook dat leden van de raad met een slechte mensenrechtenreputatie eruit gezet kunnen worden. ‘De Verenigde Staten zullen niet stil blijven zitten terwijl dit orgaan, dat zich zogezegd wijdt aan mensenrechten, de zaak van de mensenrechten blijft beschadigen’, aldus Haley toen.

Trump luistert

Aan de Amerikaanse media zei Nikki Haley dat ze het niet altijd eens is met de beslissingen van Donald Trump. “Als we het over iets oneens zijn, dan pak ik de telefoon en bel ik de presidenten of we spreken af voor een persoonlijk gesprek. De president verwacht ook niet dat je het altijd met hem eens bent. Hij staat altijd open voor een constructief gesprek.”

Een van de onderwerpen waarover Haley een heel uitgesproken mening heeft, is Rusland en de bemoeienissen van Poetin met de politiek buiten zijn land. Onder andere in Oekraïne.

Time-cover

Al tijdens Trumps presidentscampagne was Haley soms bijzonder scherp. Ze noemde zijn manier van handelen een bedreiging voor de internationale diplomatie.

Haley is de dochter van Indiase immigranten. Haar Indiase naam is Nimrita . Trump wil graag de Indiase groep op zijn kant houden. De prijs die Trump daarvoor wilde betalen was Haley het VN-ambassadeurschap aanbieden, kort na zijn aanstelling als president.

Een paar maanden later stond Nikki Haley al op de cover van Time, onder de titel “Vrouwen die de wereld zullen veranderen.” Maar dat zal ze dus niet doen als VN-ambassadrice.

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk waarom Haley opstapt. het is bekend dat ze zeer ambitieus is. Maar dat ze nu opstapt om in 2020 een gooi te kunnen doen naar het presidentschap, ontkent ze.