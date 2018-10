Vlamingen geven bijna 9.000 locaties door waar politie volgende week moet flitsen

Vlaanderen heeft massaal gevolg gegeven aan de oproep van de federale politie en van Vias om zelf locaties door te geven waar de politie snelheidscontroles zou moeten houden tijdens de tiende flitsmarathon. “De meeste meldingen komen van mensen die klagen over overdreven snelheid in de bebouwde kom, een derde vraagt extra controles in een zone 30”, zegt Stef Willems van Vias.

Snelheid is één van de belangrijkste oorzaken van zware en dodelijke ongevallen. Vorig jaar stelde de politie 1,3 miljoen snelheidsgebonden inbreuken vast. 1,3 miljoen bestuurders zijn dus nog steeds niet overtuigd van de noodzaak van een veilig rijgedrag”, zegt de federale politie.

“Het voorkomen van ongevallen is een gemeenschappelijke uitdaging”, klinkt het. Vandaar de oproep enkele weken geleden om via ikflitsmee.be zelfs plaatsen door te geven waar de politie best eens meer zou mogen controleren.

En dat hebben we massaal gedaan. “Maar liefst 8.766 Vlamingen reageerden en gaven zwarte punten door”, zegt Stef Willems van Vias.

De meeste reacties kwamen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen (26 procent), gevolgd door Vlaams-Brabant (21 procent), West-Vlaanderen (15 procent) en Limburg (12 procent). “Van de 8.766 inzendingen, vragen 4.127 mensen snelheidscontroles in een zone 50, 2.323 in een zone 30.”

Waar wil de Vlaming dat er vooral wordt geflitst?

Voor de Kerkstraat in Antwerpen, een zijstraat van de Carnotstraat, kwamen de meeste aanvragen binnen. De Antwerpse politie zegt nochtans dat er daar geregeld wordt gecontroleerd. Blijkbaar nog niet genoeg want maar liefst 37 mensen vroegen via www.ikflitsmee.be extra controles in die straat.

Voor de Rooigemstraat in Oosterzele (Oost-Vlaanderen) kwamen er 25 aanvragen binnen. Er wordt daar vaak hard gereden, ook al ligt er onder meer een gemeenteschool.

Op drie staat de Meulesteedsesteenweg in Gent. Bewoners van de Gentse wijk Muide-Meulestede hebben exact een jaar geleden hun eigen flitsmarathon gehouden. Zelfs bij een schoolpoort reden twee op de drie te snel, zo werd gemeten met een speedgun.

“Van de 1.506 voertuigen die we controleerden, reden er 1.204 te snel. Dat is net geen tachtig procent”, klinkt het bij de buurtbewoners.

Alle ingezonden plaatsen worden nu verwerkt en doorgestuurd naar de verschillende politiezones die op 17 en 18 oktober een tiende flitsmarathon organiseren. “Uiteraard zal er niet op alle plaatsen die mensen vragen worden gecontroleerd tijdens de tweedaagse flitsmarathon. Dan kan nadien nog wel gebeuren”, zegt de federale politie.