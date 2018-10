Jongeman (22) spreekt af met vrouw in Antwerps hotel, maar date loopt helemaal niet zoals gepland

Antwerpen - Een man van 22 is maandag in Antwerpen bestolen van zijn auto, telefoon en geld. Dat gebeurde nadat hij met een vrouw had afgesproken in een hotel.

De man had via een datingsite een afspraak gemaakt met een jonge vrouw. Die laatste stelde hem nog een tweede meisje voor in de hotelkamer. “In de kamer waar de afspraak plaatsvond, werden meerdere drankjes genuttigd”, klinkt het bij de politie. “Tijdens het bezoek kreeg de man onder andere frisdrank aangeboden. Het viel de man op dat de dames er op stonden dat hij het drankje leeg dronk. Een van de dames vertrok, de andere vrouw bleef nog even bij het latere slachtoffer tot ook zij met een smoes vertrok maar beloofde om snel terug te keren.”

Beide vrouwen kwamen niet meer terug. “Na een tijdje wachten, besloot de man om te gaan kijken wat er gaande was. Bij het opstaan draaide de man en hij voelde zich versuft. Hij ging aan het raam staan en stelde vast dat zijn gele wagen was verdwenen. Niet alleen zijn auto was weg, ook zijn smartphone en zijn portefeuille met een grote som geld waren gestolen.”

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de twee dames niet alleen gekomen waren, maar al op 29 september in het gezelschap van twee mannen ingecheckt hadden in het hotel. Op maandagochtend checkten ze uit. Het gerechtelijk lab deed ter plaatse onderzoek.

Het gestolen voertuig werd meteen geseind. Om 8.35 uur werd de gestolen Mini Cooper in het Nederlandse Bladel gesignaleerd via slimme camera’s. Amper twee minuten later zag een Nederlands politieteam de gele wagen in Eersel (Eindhoven) rondrijden. Om 8.46 uur werd de auto daar gestopt en konden de vier inzittenden ingerekend worden. De verdachten zijn nog niet verhoord in België. Het gaat om twee mannen van 18 en 25 jaar, een vrouw van 23 jaar en een minderjarig meisje. Er is een onderzoeksrechter gevorderd die het verdere onderzoek zal voeren.