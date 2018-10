Duitse hoogspanningsbeheerder zegt België steun toe om mogelijke stroomtekorten te vermijden

Brussel - De Duitse hoogspanningsbeheerder Amprion werkt aan maatregelen om mogelijke stroomtekorten deze winter in ons land te helpen vermijden. Dat heeft het bedrijf dinsdag bevestigd. Eerder had ook al kanselier Angela Merkel premier Charles Michel verzekerd van steun en samenwerking.

De verschillende federale overheidsdiensten, hoogspanningsbeheerders en regulatoren zijn in overleg over verschillende opties om mogelijke stroomtekorten in België te vermijden, klinkt het. Premier Michel kondigde maandag tijdens zijn regeerverklaring in de Kamer al aan dat Merkel België steun en samenwerking heeft verzekerd bij de import van elektriciteit.

“We zullen alle mogelijkheden aanwenden om een zo hoog mogelijke import naar België toe te laten”, luidt het bij Amprion. Mogelijkheden die daarbij worden bekeken zijn het reserveren van minimum capaciteiten bij interconnectoren en belangrijke hoogspanningslijnen. Het is niet meteen duidelijk of de Duitsers ook hebben beloofd om de ‘loop flows’ te beperken. Daarbij wordt stroom uit het noorden van Duitsland via de buurlanden naar het zuiden van Duitsland vervoerd. Dat beperkt de Belgische importcapaciteit.

Een onmiddellijke verbinding tussen het Duitse en Belgische hoogspanningsnet is er overigens nog niet. Hoogspanningsbeheerder Elia werkt wel aan zo’n interconnectie. In 2020 zou die interconnector er zijn. Invoer vanuit Duitsland moet dus komen via Frankrijk en Nederland.