Red Flames gaan op zoek naar ticket voor finale WK-barrages: kunnen ze ook in Zwitserland scoren?

De Red Flames proberen zich dinsdag (19 uur) in Biel tegen Zwitserland te plaatsen voor de finale van de barrages voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. In de heenwedstrijd van de halve finale bleven de Belgische voetbalvrouwen afgelopen vrijdag in Leuven op een zuur 2-2 gelijkspel steken.

De Flames kwamen in de studentenstad tweemaal op voorsprong, maar gaven de zege toch nog uit handen. Daardoor trekken Tessa Wullaert en co met een niet echt comfortabele uitgangspositie naar Zwitserland. Om door te stoten naar de finale zal België de Zwitsers moeten kloppen. Een draw met veel doelpunten, minstens 3-3, volstaat ook.

Als de Belgen in Biel een resultaat willen neerzetten, zullen ze wel wat scherper voor de dag moeten komen dan in Leuven. De Flames deden het, met de hulp van een vurig thuispubliek, lang niet onaardig, maar de Zwitserse vrouwen kenden geen genade en straften tweemaal laks verdedigen af. Zelf scoren en vooral geen treffer incasseren, dat moet zowat het devies zijn waarmee bondscoach Ives Serneels zijn troepen het veld instuurt.

Het voordeel is dat de Flames bijna altijd scoren. Sinds de start van het EK vorig zomer scoorden de Flames niet in amper twee van hun zestien wedstrijden: 1-0 tegen Denemarken en 0-0 tegen Spanje.

50-50

De bondscoach zelf gelooft nog in de Belgische kwalificatie. “Voor mij blijven de kansen 50-50”, verklaarde de 45-jarige trainer na afloop van de heenwedstrijd. “Op momenten dat we moeten winnen, kunnen we ook winnen. We kunnen dus met vertrouwen naar Zwitserland trekken. De late gelijkmaker was even slikken, maar nu moeten we goed recupereren en met positieve moed op het vliegtuig stappen.”

Als België de Zwitserse horde neemt, wacht in de finale in november Europees kampioen Nederland of Denemarken. Oranje won de heenmatch in Breda met 2-0. De Flames konden zich in het verleden nog nooit plaatsen voor een WK-eindronde. De wedstrijd van de Flames is live te volgen op de Facebook-pagina van Proximus Sports.