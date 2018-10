Gebouw staat op instorten in Sint-Pieters-Woluwe, tram en bus kunnen niet passeren

Brussel / Oudenaken / Sint-Pieters-Woluwe / Sint-Pieters-Leeuw - Op de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe staat een gebouw op instorten. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie van de zone Montgomery (Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe) en burgemeester Benoît Cerexhe (cdH) van Sint-Pieters-Leeuw. Er is een veiligheidszone ingesteld en mensen uit verschillende gebouwen binnen die zone zijn geëvacueerd.

“Het gaat om een kantoorgebouw waarvoor de eigenaar een vergunning had gekregen om het in woongelegenheden te veranderen”, zegt burgemeester Cerexhe. “De werken waren nog maar pas begonnen en de arbeiders waren een aantal balken aan het weghalen, toen ze vaststelden dat het gebouw om een nog onbekende reden bewoog. Daarop hebben ze alarm geslagen. Het gebouw dreigt gedeeltelijk of volledig in te storten.”

Politie en brandweer zijn ter plaatse en de gas- en elektriciteitstoevoer zijn afgesloten, aldus nog de burgemeester. “Er is een veiligheidszone ingesteld en de geëvacueerde personen kunnen terecht in een zaal van de gemeente. Een studiebureau dat belast is met de stabiliteit van het gebouw, is ter plaatse en bekijkt welke maatregelen genomen moeten worden. De situatie is behoorlijk complex, omdat er ook een grote kraan voor het gebouw staat.

Door de instabiliteit van dat gebouw zijn er ook problemen met een aantal tram- en buslijnen die niet kunnen passeren. Dat heeft An Van hamme, woordvoerster van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB aan Belga bevestigd.

Lijn 8 is een uur onderbroken geweest, maar kan weer rijden sinds 15.15 uur, aldus Van hamme. De lijnen 39 en 44 zijn om 15.45 uur nog altijd onderbroken, maar er rijden vervangbussen tussen het Montgomeryplein en het trammuseum, aldus nog de woordvoerster van de MIVB. Buslijn 36 ten slotte wordt omgeleid tussen halte Boileau en het trammuseum.