Dortmund toonde afgelopen zomer interesse om Club Brugge-speler Vanaken naar Duitsland te halen

Borussia Dortmund heeft afgelopen zomer bij Club Brugge geïnformeerd naar de transferprijs voor Hans Vanaken, Profvoetballer van het Jaar in 2017/2018. Dat bevestigt manager Vincent Mannaert aan Sport/Voetbalmagazine.

Volgens het tijdschrift was het Dortmund-trainer Lucien Favre zelf die het voortouw nam om Vanaken binnen te halen. Uiteindelijk ging de deal toch niet door, waarop Club Brugge Vanaken een contractverlenging bood tot 2023.

Dortmund is de tegenstander van Club Brugge in groep A van de Champions League. Bij blauw-zwart speelde Vanaken bij het ongelukkige 0-1-verlies in het Jan Breydelstadion een sterke partij tegen de club die hem wel naar de Bundesliga had willen halen. Ook Rode Duivel Axel Witsel speelt al voor de geel-zwarten.

Vanaken ruilde in 2015 Lokeren voor Club Brugge voor de ronde som van vier miljoen euro. Dit seizoen was de creatieve middenvelder al goed voor twee goals en zes assists in tien wedstrijden.