Genoa ontslaat coach Ballardini en stelt Juric (opnieuw) aan als opvolger

Genoa heeft afscheid genomen van zijn trainer Davide Ballardini. Dat heeft het team uit Genua dinsdag laten weten. Met de Kroaat Ivan Juric haalde Genoa al meteen een opvolger in huis.

Het is voor de 43-jarige Juric de derde termijn aan het hoofd van het team. Hij coachte het team al tweemaal in 2016 en 2017. De Kroaat werd toen even vaak ontslagen.

Ballardini ging in november vorig jaar aan de slag bij Genoa, als opvolger van Juric. Zijn team staat met zeven partijen op de teller gedeeld tiende in de Serie A. Afgelopen weekend werd wel met 1-3 verloren van Parma. Ook Ballardini was al twee keer eerder (2010-2011 en 2013) hoofdcoach in Genua.