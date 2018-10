Zestiger overleden na aanrijding aan oversteekplaats

Brussel - Een man, geboren in 1953, is dinsdag overleden na een zware aanrijding op straat. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige moet de oorzaak van het ongeval onderzoeken.

Het ongeval vond plaats aan de Tyraslaan in Neder-over-Heembeek. Toen een voetganger, een zestiger uit Burundi, de straat wou oversteken, werd hij opgeschept door een wagen die richting de snelweg reed. Het lichaam is tientallen meters meegesleurd, waarna de man ten val kwam. Alle hulp kwam te laat, het slachtoffer is ter plaatse overleden. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om te onderzoeken of er sprake was van overdreven snelheid.