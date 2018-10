Sint-Gillis dreigt ermee geen nieuwe gevangenen meer toe te laten, overheid laat direct 45-tal gedetineerden overplaatsen

Brussel / Sint-Gillis - Charles Picqué, de burgemeester van Sint-Gillis, dreigt ermee geen nieuwe gedetineerden meer toe te laten in de gevangenis op zijn grondgebied. Het gebouw kreunt onder de overbevolking. Het Gevangeniswezen heeft al gereageerd. Het laat een 45-tal gedetineerden overplaatsen naar andere gevangenissen.

Volgens Picqué is de bevolking boven de 900 gestegen, terwijl het plafond is vastgelegd op 850. Dat cijfer ligt volgens de burgemeester al veel te hoog, rekening houdend met de hygiëne en de veiligheid van gevangenen, cipiers en bezoekers. De gevangenis beschikt over 578 cellen, in theorie bedoeld voor individueel gebruik.

Picqué heeft contact opgenomen met minister van Justitie Koen Geens, met de vraag om onmiddellijk maatregelen te nemen zodat het aantal gedetineerden weer tot een aanvaardbaar niveau zakt. Hij wil dat er gevangenen worden overgebracht naar andere plaatsen in het land. Indien dat niet gebeurt, zal de burgemeester bij arrest besluiten dat er geen nieuwe gedetineerden meer binnen mogen.

Het is niet de eerste keer dat Picqué ermee dreigt geen nieuwe gevangenen meer toe te laten. En net als de vorige keer laat het Gevangeniswezen ook nu een 45-tal mensen uit de gevangenis van Sint-Gillis overplaatsen naar andere inrichtingen, raakte zopas bekend.

Vanaf woensdag worden eerste gevangenen verhuisd

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen zegt dat de overbrengingen vanaf woensdag worden gestart. “De komende drie dagen zullen de ongeveer 45 gedetineerden getransfereerd worden naar verschillende inrichtingen, verspreid over het hele land”, zegt Kathleen Van De Vijver, de woordvoerder van het Gevangeniswezen.

Om welke gevangenissen het gaat, wordt niet gespecifieerd. “Het gaat om inrichtingen in zowel Vlaanderen als Wallonië”, klinkt het.

Volgens Van De Vijver zaten er dinsdagochtend 897 mensen in de gevangenis van Sint-Gillis. “Met de transfers van de komende dagen, is het de betrachting om op 850 uit te komen.”