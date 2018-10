Lijk in uitgebrande wagen op Eilandje was van Franse drugsbaron De Generaal

Antwerpen - Het lichaam dat vorige week in een uitgebrand voertuig werd gevonden in de Antwerpse haven, was dat van een Franse drugsbaron. De man werd voor hij werd doodgeschoten zwaar mishandeld.

In de nacht van donderdag op vrijdag verwittigde een trucker de hulpdiensten. In de Antwerpse haven, bij de Royerssluis, stond een wagen in brand. In de koffer van de Opel Corsa vonden speurders het lichaam van Murad Kharbouch (34). Het lichaam was niet verkoold zodat de wetsdokter snel kon achterhalen dat de man was omgebracht met verschillende kogels. Hij was ook zwaar mishandeld geweest.

Onderzoek wees intussen uit dat Kharbouch, ook wel De Generaal genoemd, een grote naam was in het drugsmilieu van Noord-Frankrijk. Hij had er al verschillende gevangenisstraffen opzitten.

Wat hij in Antwerpen deed, is niet duidelijk. Mogelijk was hij hier voor een drugsdeal.

Volgens de Franse krant La Voix Du Nord zijn er in ons land geen arrestaties verricht. In Frankrijk is wel de eigenaar van de witte Opel Corsa waarin het lichaam werd gevonden, gearresteerd.