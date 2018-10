Oeps. Duizenden flyers van N-VA’er belanden in brievenbussen van de verkeerde gemeente

Kortenberg / Haacht - Paniek bij de Kortenbergse N-VA-kandidaat Kristof Van Roey dinsdag, want al zijn verkiezingsdrukwerk blijkt in de foute gemeente gebust te zijn. Niet de inwoners van Kortenberg, maar die van Haacht kregen dinsdag zijn flyer in de bus.

“Beste Kristof, ik kreeg vanochtend uw verkiezingsfolder toe in Haacht. Dat lijkt me een foutje?”. Toen Kortenbergs N-VA-kandidaat Kristof Van Roey dinsdag om 11.45 uur het eerste bericht kreeg was hij nog niet meteen ongerust. Maar toen er in het uur daarna steeds meer berichten kwamen uit alle hoeken van buurgemeente Haacht dat ze zijn verkiezingsflyer hadden ontvangen, zonk Van Roey de moed toch wel in de schoenen.

Campagnebudget

“Ik heb 9.150 flyers laten drukken. Na maanden van campagne voeren op straat en overal mijn gezicht laten zien, wilde ik zo alle inwoners van Kortenberg ook nog informeren over de inhoud waarvoor ik sta. Maar nu zit dat allemaal in foute bussen. Echt om wanhopig van te worden”, aldus Van Roey. “Ik heb hier veel campagnebudget in gestoken en energie om die flyers te maken. Maar dat geld doet er nu eigenlijk nog niet eens toe. Ik kan hierdoor veel persoonlijke stemmen verliezen.”

Hoe de fout exact kon gebeuren is niet duidelijk. De drukkerij leverde de dozen wel correct af bij Bpost. “Wij onderzoeken de zaak nog”, zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck dinsdagnamiddag. Maar na enig zoekwerk kreeg Van Roey intussen wel de bevestiging dat zijn dozen effectief naar het postkantoor van Haacht waren gestuurd in plaats van dat van Kortenberg. “En intussen zeiden ze me in Kortenberg dat mijn dozen daar nog klaar staan om zoals gepland morgen en overmorgen te bussen. Maar aangezien nu al zo veel meldingen binnenlopen uit heel Haacht, betwijfel ik of er überhaupt nog flyers te bedelen zijn.”

Race tegen de klok

Bpost heeft zijn fout tegenover Van Roey intussen toegegeven, en toonde zich dinsdagavond bereid om al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat er alsnog 9.150 flyers in de Kortenbergse brievenbussen belanden voor de verkiezingen. Ze zouden ook de kosten van de herdruk op zich nemen. “Ook de drukker wil nog herdrukken, maar zal ten vroegste donderdagvoormiddag aan de post kunnen leveren. Het zal dus echt nipt worden. Hopelijk steken mijn flyers dan vrijdag toch nog in de bussen.”