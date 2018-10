De vrouw die 26.800 werknemers onder zich krijgt als nieuwe CEO van Belgische chemiereus

Er is een glazen plafond gesneuveld in de Belgische industrie. En wat voor één. Na 155 jaar exclusief mannelijk bewind krijgt chemiereus Solvay een vrouw aan de top. Begin volgend jaar krijgt de Frans-Marokkaanse Ilham Kadri (49) de touwtjes in handen bij een van ’s lands oudste en grootste bedrijven, goed voor een omzet van ruim 10 miljard euro en 26.800 personeelsleden in 61 landen.