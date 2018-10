Europees Parlement wil grotere tegemoetkoming bij treinvertragingen

Brussel - Slecht nieuws voor de NMBS.Wanneer een trein meer dan een uur vertraging oploopt, moeten passagiers tot 50 procent van hun ticketprijs terugbetaald krijgen. Loopt de vertraging op tot twee uur of meer, dan moeten ze voor 100 procent vergoed worden. Dat vindt de transportcommissie van het Europees Parlement, die de rechten van treinpassagiers wil versterken.

In 2009 werden rechten voor treinpassagiers ingevoerd die in heel de Europese Unie van toepassing zijn. België is één van de slechts vijf lidstaten die de Europese wetgeving helemaal in nationaal recht omgezet hebben.

De EU wil dit stukje consumentenwetgeving nu moderniseren. De commissieleden willen in de eerste plaats de compensaties bij vertragingen optrekken: 50 procent van de ticketprijs bij vertragingen van 60 tot 90 minuten, 75 procent bij vertragingen van 91 tot 120 minuten en 100 procent bij vertragingen van meer dan twee uur.

Passagiers moeten in de stations en in de treinen gemakkelijker kunnen terugvinden wat hun rechten zijn. Die informatie zouden ze ook op hun ticket moeten terugvinden. Personen met een beperkte mobiliteit moeten beter worden geholpen.

Het is nu aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement om zich over het dossier uit te spreken.