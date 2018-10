Gratis met de trein naar het stembureau, maar ook als u met de auto gaat kan u deel van de reiskosten recupereren

Wie zondag met de trein naar het stembureau gaat, mensen die bijvoorbeeld pas verhuisd zijn en nog in hun oude woonplaats moeten gaan stemmen of kotstudenten, kunnen dat gratis met de trein doen. Maar ook wie met de wagen gaat, kan in bepaalde gevallen een deel van de reiskosten terugvorderen. Dat weten weinig mensen.

Kiezers die komende zondag gebruikmaken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) kunnen op de dag van de verkiezingen op vertoon van hun oproepingsbrief een gratis treinkaartje tweede klasse, heen en terug, verkrijgen in de stations. De NMBS factureert de kosten voor de gratis treinkaartjes aan de provincie waar u woont.

Ook de Waalse vervoersmaatschappij TEC brengt kiezers gratis naar het stemlokaal.

“De Lijn doet geen speciale acties en rijdt gewoon volgens de zondagsregeling en aan de normale tarieven”, zegt Inge Debruyne. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB rijdt niet gratis.

Met de auto of taxi

Kiezers die gebruikmaken van een ander vervoermiddel dan de trein zoals de bussen van De Lijn, de eigen auto of zelfs een taxi, hebben wel recht op de terugbetaling van hun reiskosten voor een binnenlands traject. “Om de terugbetaling van de reiskosten aan te vragen, moeten zij het formulier ‘Aanvraag van de terugbetaling van de reiskosten door kiezers’ opsturen naar de provincie waar ze hun stemplicht hebben vervuld en dat binnen drie maanden na de verkiezingen (dus uiterlijk op 14 januari 2019)”, zegt de Vlaamse overheid. Ze moeten dan wel een van de vijf reden aankruisen waarom ze een terugbetalen vragen. Want enkel in die gevallen geldt de terugbetaling.

*Ik ben verhuisd naar een andere gemeente dan de gemeente waar ik moet stemmen.

Indien u verhuisd bent tussen 31 juli 2018 en 14 oktober 2018 of als u voor die datum verhuisd bent maar uw inschrijving in uw nieuwe gemeente niet voor 31 juli is voltooid, zal u een oproepingsbrief ontvangen om te stemmen in uw oude gemeente. Dit is volkomen normaal omdat de kiezerslijsten werden vastgesteld op 1 augustus 2018.

*Als werknemer oefen ik mijn beroep uit in een andere gemeente dan de gemeente waar ik moet stemmen.

In dit en in volgende geval is een bewijs van de werkgever verreist.

* Ik ben lid van het gezin van een werknemer die zijn of haar beroep uitoefent in een andere gemeente dan de gemeente waar die persoon moet stemmen, en woon op hetzelfde adres.

* Als student verblijf ik in een andere gemeente dan de gemeente waar ik moet stemmen.

* Ik verblijf in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ik moet stemmen.

Een bewijs van de onderwijsinstelling of gezondheidsinstelling is dan nodig.

De provincie waar u woont, betaalt u dan 0,3460 euro per afgelegde kilometer terug.

Wie een gratis treinticket wil, moet wel zijn oproepingsbrief bij hebben en zijn identiteitskaart.

Het reisbiljet kan bekomen worden vanaf de vrijdag voorafgaand aan de dag van de verkiezing, vanaf 19u01, en is geldig tot de dag van de verkiezing, voor het vertrek van de laatste trein ’s avonds. Het reisbiljet is enkel bruikbaar voor de terugrit bij voorlegging van de door het stembureau afgestempelde oproepingsbrief.

Wie met een ander vervoermiddel dan met de trein gaat stemmen en een verplaatsingsvergoeding wil, moet bij zijn aanvraag tot terugbetaling zijn originele oproepingsbrief steken die afgestempeld is door het stembureau.