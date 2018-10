Florida maakt zich op voor “meest verwoestende storm sinds decennia”

De Amerikaanse staat Florida maakt zich op de komst van orkaan Michael. Gouverneur Rick Scott heeft het zelfs over “de meest verwoestende storm sinds decennia”, met bijhorende levensbedreigende stormvloeden.

Het nationale orkaancentrum in Miami schaalde Michael in als een orkaan van categorie twee, met windsnelheden die kunnen oplopen tot 175 kilometer per uur en mogelijk meer.

Volgens de voorspellingen zal de orkaan woensdag vermoedelijk met categorie drie aan land komen. Dat zal wellicht gepaard gaan met grote hoeveelheden neerslag. Zo moeten delen van de staat rekening houden met vloed van meer dan 3,7 meter hoog. Gouverneur Rick Scott spreekt alvast van “de meest verwoestende storm in Florida sinds decennia”. De gouverneur riep de bevolking in de getroffen gebieden dan ook op om zich in veiligheid te brengen. “Deze storm kan verschillende delen van onze staat vernietigen.”

(lees verder onder de tweet)

Hurricane Michael is moving north-northwestward over the Gulf of Mexico. Here are the 4 am CDT October 9th Key Messages on Hurricane #Michael. pic.twitter.com/zKG49aiLqY — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2018

Verplichte evacuatie

Volgens Senator Bill Nelson zal “een muur van water” grote vernieling veroorzaken in het uitsteeksel in de zogenaamde Pannensteel (de westelijke uitloper van de staat Florida, nvdr.). “Denk maar niet dat je het zomaar kan redden wanneer je in dit laaggelegen gebied woont”, vertelde Nelson aan CNN.

Sinds dinsdagochtend zijn voor zowat 120.000 inwoners van Panama City Beach verplichte evacuatieorders van kracht. Zo maande de rampenbestrijdingsautoriteit FEMA maande de bevolking aan de omgeving zo snel mogelijk te verlaten.