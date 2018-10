Carcela herkende Deschacht niet toen hij hem tegenkwam na de match: “Die man is echt een superfan, zei hij”

Na de 3-1-zege van Standard tegen Club Brugge was Mehdi Carcela een opgemerkte gast in het Waalse voetbalpraatprogramma La Tribune. De smaakmaker van de Rouches staat bekend als iemand die buiten zijn job maar weinig met het spelletje bezig is. Analist Nordin Jbari maakte duidelijk hoe ver dat gaat met een grappige anekdote.

Ex-profvoetballer Nordin Jbari is tegenwoordig actief als analist voor de Franstalige openbare omroep RTBF en deelde het verhaal bij voetbaltalkshow La Tribune, met een breed grijnzende Carcela naast hem. “Het is waar dat Carcela vaak niet weet tegen wie hij speelt”, stak Jbari van wal. “We zijn eens een keer samen ergens geweest waar Olivier Deschacht ook was. Carcela had diezelfde avond nog tegen hem gespeeld.”

“Na twintig minuten praten met Deschacht kwam hij naar me toe. Ik vroeg hem of het gesprek was meegevallen, en hij antwoordde: ‘Ja, die man is echt een superfan’. Hij dacht dat het een supporter was! Terwijl Deschacht verdorie kapitein was van de ploeg waar hij drie uur eerder tegen gespeeld had (Anderlecht, nvdr)...”

Brazilië-België niet gezien

Carcela, zichtbaar geamuseerd door de verbijstering van de analisten, zegt ook amper wat van het voorbije WK voetbal meegekregen te hebben. “Of ik een wedstrijd gezien heb? Nee...(denkt na) of toch. België tegen Frankrijk heb ik gezien, ja. Die match tegen Brazilië? Nee.”

Olivier Deschacht is een boegbeeld van voetbalclub Anderlecht. De verdediger heeft het clubrecord van meeste wedstrijden ooit voor paars-wit in handen en is met voorsprong één van de bekendste spelers in onze hoogste klasse. Sinds dit seizoen komt de inmiddels 37-jarige verdediger uit voor Lokeren.