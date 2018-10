Motorrijder verliest controle, belandt in gracht en bezwijkt aan verwondingen

Damme - Bij een zwaar ongeval in Damme is dinsdagavond een motorrijder om het leven gekomen. De man verloor de controle over het stuur en belandde in de gracht. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde maandag omstreeks om 18.15 uur. De motorrijder reed daar op de grens van Damme en Koolkerke. In de bocht verloor hij de controle over het stuur om een nog onbekende reden. De man ging van de weg en belandde volgens de politie in de gracht. Zijn motorfiets vloog meters verder in het maïsveld. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de man bezweek aan zijn verwondingen.

Over de identiteit van het slachtoffer bestaat nog wat onduidelijkheid. Het gaat wellicht om een Roemeense jongeman. Bij het ongeval zelf waren geen andere voertuigen betrokken. Wellicht zal het parket daardoor geen deskundige aanstellen