“AS Monaco wil Thierry Henry wegplukken bij Rode Duivels”

Leonardo Jardim mag dan nog niet eens ontslagen zijn als trainer van AS Monaco, volgens de Franse sportkrant L’Equipe zijn ze in het prinsdom al bezig met zijn opvolging. Thierry Henry, momenteel assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, zou daarbij met stip op één staan in het lijstje.

Henry werd afgelopen zomer ook al bij het Franse Bordeaux genoemd, terwijl zijn naam de voorbije dagen ook klonk bij het Engelse Aston Villa. Daar hopen ze nu echter op Chelsea-legende John Terry als nieuwe hoofdcoach. Monaco ligt Henry wel nauw aan het hart - het is de club waar hij zijn spelerscarrière begonnen is.

“Wij hebben nog niets gehoord”, klonk het enkele dagen geleden nog over de situatie van Henry op de voetbalbond. “Over contracten en eventuele opstapclausules zeggen we niets. In principe ligt iedereen onder contract, maar je weet nooit wat er gebeurt.”