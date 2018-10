Wat als ik mijn oproepingsbrief nog niet heb gekregen?

Je identiteitskaart en je oproepingsbrief. Veel meer heb je niet nodig om op zondag je stem uit te brengen in het kieslokaal. Maar duizenden mensen hebben die oproepingsbrief nog steeds niet ontvangen. Het gaat onder anderen om kiezers in Brussel, Mortsel en Sint-Amands. Die mensen brengen het best nog snel een bezoekje aan het gemeentehuis.

Uiterlijk vijftien dagen voor de verkiezingen moesten alle oproepingsbrieven eigenlijk de deur uit zijn. Die brief is broodnodig om zondag een geldige stem uit te brengen. Maar nu blijkt dat heel wat mensen er nog geen hebben ontvangen. In Brussel zou het zelfs om zo’n 3.000 kiezers gaan. De stad maakt daarom 2.332 nieuwe kiesbrieven. Bpost heeft een onderzoek opgestart naar de verdwenen oproepingsbrieven, maar wil niet gezegd hebben dat zij een fout maakten. Het postbedrijf zegt dat ze alle ontvangen kiesbrieven heeft bedeeld. De oorzaak is dus nog niet gekend.

Hoe dan ook betekent het niet dat de getroffen kiezers zondag mogen thuisblijven. In ons land geldt namelijk de opkomstplicht. Wie niet komt opdagen riskeert een boete. Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur roept daarom op om nog snel een bezoekje te brengen aan het gemeentehuis. Wie nog geen oproepingsbrief heeft, krijgt dan een duplicaat – gratis en voor niks. Verschillende gemeentehuizen zullen dit weekend uitzonderlijk tot 12 uur open zijn. Wie zijn brief intussen heeft verloren, of per ongeluk in de wasmachine heeft gestoken, moet trouwens ook zo’n document gaan aanvragen.